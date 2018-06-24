Беларусь может лишиться своей суверенности, если принятая в стране программа социально-экономического развития потерпит крах. Еще одним следствием может стать внутренний конфликт на территории страны или "война, как на Украине". Об этих вариантах развития ситуации в случае провала экономической программы предупредил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 июня, в ходе совещания в Могилевской области.
"Мы на фронте. Не выдержим эти годы - провалимся. Значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог развяжут еще войну, как на Украине", - заявил белорусский лидер в выступлении, видео которого было выложено на странице YouTube белорусского телеканала ОНТ.
Лукашенко потребовал от руководителей сельхозпредприятий выполнять поставленные перед ними экономические задачи, заявив, что причина невыполнения может быть только одна - смерть. "Хотите - строем ходите, хотите - берите пистолеты и наводите тут порядок. Это ваши проблемы", - заявил он.
Несколькими днями ранее на совещании с руководителями районного исполнительного комитета в Житковичах Лукашенко заявил, что Белоруссия может стать "цветущим краем"только в том случае, если ее жители перестанут "ныть". "Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И все сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать", - заявил президент. По его словам, если белорусы "продолжат ныть", государство могут "разорвать на куски". Он также предупредил о "значительном ужесточении дисциплины" в стране.
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