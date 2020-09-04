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Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал, как утверждается, «тот самый перехваченный разговор Варшавы и Берлина». Разговор ведут «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

Берлин отчитывается перед Варшавой, что «материалы по Навальному готовы» и скоро должно последовать заявление канцлера.

— Отравление подтверждается точно? — интересуется Майк.

— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно, идет война, а на войне всякие методы хороши, — поучает коллегу Ник.

Дальше они обсуждают, что «надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси, а самый эффективный способ — утопить его в проблемах России».

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Берлин отвечает, что этим они сейчас и занимаются, и интересуется, как дела у Варшавы в Беларуси.

— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону, — прощается Майк с Ником.

О том, что Беларусь перехватила «разговор Варшавы с Берлином», Александр Лукашенко сообщил при встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он рассказал, что заявление Меркель об отравлении Навального является фальсификацией. И пообещал передать российской стороне запись разговора.

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