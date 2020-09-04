Берлин отчитывается перед Варшавой, что «материалы по Навальному готовы» и скоро должно последовать заявление канцлера.
— Отравление подтверждается точно? — интересуется Майк.
— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно, идет война, а на войне всякие методы хороши, — поучает коллегу Ник.
Дальше они обсуждают, что «надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси, а самый эффективный способ — утопить его в проблемах России».
Берлин отвечает, что этим они сейчас и занимаются, и интересуется, как дела у Варшавы в Беларуси.
— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону, — прощается Майк с Ником.
О том, что Беларусь перехватила «разговор Варшавы с Берлином», Александр Лукашенко сообщил при встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он рассказал, что заявление Меркель об отравлении Навального является фальсификацией. И пообещал передать российской стороне запись разговора.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Павел Латушко в Литве: я могу расстроить первых лиц Беларуси - госаппарат демотивирован "Мы не собираемся дружить с ЕС против России и с Россией против ЕС" (227)
Член президиума Координационного совета по транзиту...
"Delfi Главное": в школу в масках - что говорят учителя, регистрация на "Дни столицы", "золотые" грибы и опять старый "Новичок" (5)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Профессор об опасных случаях коронавируса: это скрытая часть айсберга (31)
"Это как раз та скрытая часть айсберга, мы видим только...
"Лукашенко оказался крепким орешком": "пеpехват" разговора между Варшавой и Берлином (5)
Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал, как...
Большинство политических экспертов Литвы считает, что Лукашенко удержит власть (184)
Большинство политических экспертов Литвы считает, что...