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Соглашение касается формирования тарифов при поставке газа в Беларусь и его транзите через территорию страны. Ранее Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск в вопросе перехода на равнозначные тарифы на газ.
Aleksandras Lukašenka
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил начало работы над изменением газового контракта с Россией. На сайте главы белорусского государства в субботу, 25 января, обнародован президентский указ "О проекте международного договора", касающийся порядка формирования тарифов при поставке газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории этой страны. В качестве основы для проведения переговоров с Россией названо соглашение от 25 ноября 2011 года.

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"Одобрить проект Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе.

Лукашенко обвинил Москву в обмане

Накануне Лукашенко обвинил Москву в том, что та обманула Минск и не перешла, как обещала, на внутрироссийские цены на газ при поставках в Беларусь. "Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Где такое видано?" - сказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что Минск настаивает на одинаковых газовых тарифах с Москвой, которые позволят предприятиям двух стран конкурировать на рынке в равных условиях.

"Газпром" и Беларусь 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь - февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их действие до 2021 года. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года (20 млрд кубометров). В январе-феврале Белоруссия будет получать газ по цене 2019 года - 127 долларов за 1 тыс. кубометров.

Deutsche Welle
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