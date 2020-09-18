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Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, чью легитимность с ноября отказывается признавать Европарламент, накануне сообщил сенсационную новость о закрытии границ с Литвой и Польшей. Однако пограничники говорят, что граница открыта.
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka kalba moterų sąjungos forume Minske, Baltarusijoje, 2020 m. Rugsėjo 17 d.
Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka kalba moterų sąjungos forume Minske, Baltarusijoje, 2020 m. Rugsėjo 17 d.
© Reuters / Scanpix

Что сказал Лукашенко

На фоне продолжающихся, хотя и в меньших масштабах акций протеста Лукашенко накануне вечером приехал на женский форум "За Беларусь". Он проходил в спортивном комплексе "Минск-арена", рядом с которым в минувшие выходные лицом к лицу стояли силовики и манифестанты, требующие его отставки. Лукашенко выступил с речью.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны - "Славянское братство - 2020". А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа", - сказал он.

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СМИ обратили внимание на первую часть выступления и выпустили "молнии" с заголовками о том, что Беларусь закрывает границу с Западом. Хотя трактовать слова Лукашенко можно было и иначе - он направил войска, чтобы закрыть западное направление, откуда, по его мнению, исходит угроза его власти.

За несколько часов до выступления Лукашенко в Минске в Брюсселе принял резолюцию с призывом ввести жесткие санкции против представителей властей Беларуси. Европарламент присоединился к официальной позиции ЕС о том, что президентские выборы в августе были сфальсифицированы. Исходя из этого, он "не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси после того, как его нынешний срок пребывания в должности истечет". Срок президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября.

А что пограничники?

Передав слова Лукашенко на ленты, информационные агентсва начали звонить пограничникам - с обеих сторон границы. Сначала на места.

Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, заявил в четверг вечером РИА Новости представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши.

"С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны - мы не знаем", - сказал собеседник агентства.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сказал изданию Tut.by, что движение между Литвой и Беларусью проходит в прежнем режиме, информация о возможных изменениях или ограничениях со стороны Беларуси не поступала.

"Я только что говорил с руководством постов, пока движение не закрыто. Для нас эта информация неожиданная, мы пытаемся связаться с белорусскими коллегами, у нас есть каналы для обмена информацией, но пока я не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть", - пояснил он.

Глава Службы охраны госграницы также сообщил, что связался с коллегами из польской пограничной службы, которые тоже ничего не слышали об изменениях на границе с Беларусью. В МИД Польши позже заявили, что граница с Беларусью не закрыта.

В Сморгонской пограничной группе с белорусской стороны границы порталу Onliner сообщили, что информации о закрытии границы с Литвой к ним не поступало. О том же заявили в пунктах пропуска Гроднеснкой пограничной группы, пишет портал.

В пятницу ситуацию прокомментировал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении", - цитирует его Tut.by.

Из его слов следует, что речи о закрытии границ с Западом, то есть с Польшей и Литвой, куда в последнее время вынуждены были перебраться многие противники Лукашенко, в том числе его соперница на выборах Светалана Тихановская, не идет. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности, сообщил представитель белорусской погранслужбы.

"Проверяют, но медленно, как черепахи"

Что касается Запада, то в пятницу ситуация в Беларуси станет одной из тем встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, Беларусь обсудят на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве, передает DW.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в свою очередь напомнил, что до заявления о закрытии границ Лукашенко обещал перенаправить грузовые потоки, который идут в литовский порт, в Россию. "Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит, - приводит его слова Tut.by. - Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека".

Глава Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас при этом пояснил, что белорусские пограничники уже пару дней тщательно проверяют машины: "Досмотр автомобилей активизировался. Ставят под рентгены, дольше проверяют. С правовой точки зрения мы не можем выразить претензии. Проверяют, но медленно, как черепахи".

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bbcrussian.com
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