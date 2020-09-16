aA
Стала известна дата запуска Белорусской АЭС. Александр Лукашенко объявил об этом 16 сентября на встрече с политическим активом. Объект откроют 7 ноября, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© Itar-Tass / Scanpix

«Готовится к запуску наша первая атомная станция. Приглашаю всех, думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей станции», — сказал Лукашенко.

Напомним, изначально первый энергоблок планировали запустить в 2016 году. Позже сроки передвигали на ноябрь 2018 года. После инцидента с корпусом реактора для первого энергоблока запуск блока перенесли на 2019-й, а позже на 2020-й, а второго — на 2021-й.

Статьи по теме:
Министр: электроэнергия не подорожает в связи с бойкотом БелАЭС  (13)
Литва и еще несколько стран призывают Беларусь обеспечить безопасность БелАЭС  (71)

6 мая на Белорусскую АЭС прибыло ядерное топливо для первого энергоблока. 7 августа на первом блоке БелАЭС началась загрузка ядерного топлива.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». На строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Коронавирус показал реальную картину: пока одни в очереди ждут смерти, другие попадают к врачам без проблем (40)

В среду утром рабочая группа парламентской...

В черном списке Литва оказалась первой: если бы это волновало страну, то реакция была бы мгновенной (106)

Литва по уровню благосостояния детей среди развитых...

Лукашенко: Литва - таран белорусско-европейских отношений (124)

Поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные...

За сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса (3)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев...

В Литве меняют порядок выплаты больничного за детей (1)

Правительство Литвы одобрило выплаты по больничным,...

|Maža didelių žinių kaina