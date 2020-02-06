"В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти, по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс., одна четверть", - сообщил Лукашенко, отметив, что проблемы во взаимоотношениях двух стран "стали привычными в последнее время". Президент Беларуси потребовал от участников совещания принять меры, "чтобы Россия выполняла обязательства", и доложить ему о результатах, подчеркнув, что страна "хочет честного, прозрачного и искреннего сотрудничества с Россией".

Лукашенко еще раз указал на необходимость поиска альтернативных поставщиков сырья, сотрудничество с которыми должно обеспечить бесперебойную работу белорусских НПЗ. "Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам", - подчеркнул глава государства.

Ранее Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти Украине, Польше странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. Также стало известно, что концерн "Белнефтехим" закупил 80 тысяч тонн нефти у Норвегии. Ее поставят через порт в литовской Клайпеде, а оттуда по железной дороге в Беларусь, на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". При этом такой способ доставки обойдется примерно на 20 долларов дороже, чем по российским нефтепроводам.

Представитель группы "Сафмар", начавшей в январе 2020 года поставки нефти в Беларусь, сообщил РБК, что в общей сложности компании группы, в том числе "РуссНефть", поставили за этот месяц 500 тыс. тонн сырья. Таким образом, в январе нефть из России в Беларусь поставлял только "Сафмар". В феврале компании группы планируют поставить в республику еще около 450 тыс. тонн.

5 февраля глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что предварительную заявку на поставку нефти в Беларусьв феврале 2020 года вслед за "Сафмаром" подала компания "Татнефть". Возможный объем этих поставок он оценил в 80 тыс. т.

3 января стало известно о приостановке поставок в Беларусь из-за требований Минска снизить контрактную цену: по данным СМИ, российские поставщики рассчитывали сохранить рыночную цену плюс премию примерно $10. Беларусь надеялась на улучшение условий для себя. Лидеры обеих стран обсуждали поставки в конце декабря, однако к соглашению не пришли. 4 февраля Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным, намеченную на 7 февраля. "Я так понимаю и об этом ему буду говорить открыто: некий момент истины наступил", - пообещал он.