По мнению Лукашенко, ситуация в Беларуси зачастую искажается российскими медиа, причем за рядом публикаций "стоят конкретные люди, которые во власти. [...] Мы тут свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает".
По словам Лукашенко, эти вопросы он обсуждал на недавней встрече с российским президентом Владимиром Путиным, прошедшей в Сочи. Как подчеркнул глава Беларуси, его страну неуместно сравнивать в этом плане со Швейцарией или Австрией. Эти государства опираются на поддержку ЕС, тогда как Беларуси "и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон".
Между тем, согласно исследованию неправительственной организации Freedom House за 2018 год, по уровню свободы слова из 199 стран Беларусь и Россию занимают одинаковую 174-ую позицию.
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