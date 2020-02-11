aA
Российские СМИ и Telegram-каналы порой осуществляют информационные вбросы в отношении Беларуси, и за этим стоят "люди во власти". Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, - передает агентство БЕЛТА.
Austrijoje viešintis A. Lukašenka
Austrijoje viešintis A. Lukašenka
© AFP / Scanpix

По мнению Лукашенко, ситуация в Беларуси зачастую искажается российскими медиа, причем за рядом публикаций "стоят конкретные люди, которые во власти. [...] Мы тут свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает".

Статьи по теме:
Газ — по старой, нефть — по мировой: итоги переговоров Лукашенко и Путина в Сочи  (37)
Витис Юрконис: Белорусский маятник  (5)

По словам Лукашенко, эти вопросы он обсуждал на недавней встрече с российским президентом Владимиром Путиным, прошедшей в Сочи. Как подчеркнул глава Беларуси, его страну неуместно сравнивать в этом плане со Швейцарией или Австрией. Эти государства опираются на поддержку ЕС, тогда как Беларуси "и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон".

Между тем, согласно исследованию неправительственной организации Freedom House за 2018 год, по уровню свободы слова из 199 стран Беларусь и Россию занимают одинаковую 174-ую позицию.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: Беларусь начинает конструктивнее говорить о безопасности БелАЭС (29)

Посетивший Беларусь министр иностранных дел Литвы...

TOP новостей

Как не потерять деньги на банковской карте: история загадочных платежей жителя Вильнюса (55)

"Таких "не моих" платежей накопилось на сумму в 200 с...

Рынок недвижимости в Литве поражает аналитиков: цены могут расти даже быстрее, чем раньше (44)

В 2019 году рынок недвижимости столкнулся с...

В Каунасе объявлена эпидемия гриппа (5)

Со вторника Каунасское городское самоуправление...

Министр энергетики: страны Балтии приближаются к решению по БелАЭС (74)

В ближайшие недели Балтийские страны могут прийти к...

Grigeo Klaipeda: ответственность за неочищенные сбросы возлагается на бывшее руководство (10)

Предприятие Grigeo Klaipeda , которое сбрасывало неочищенные...

|Maža didelių žinių kaina