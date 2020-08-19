"Они требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил во вторник, 18 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совбеза.

ЦИК Беларуси 14 августа присудил ему победу на президентских выборах, что вызвало продолжающиеся с 9 августа массовые протесты в десятках городов страны. Основной конкурент Лукашенко Светлана Тихановская в ночь с 9 на 10 августа заявила о своей победе на выборах, а затем 14 августа из Литвы провозгласила создание Координационного совета (КС) для обеспечения трансфера власти. "В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела", - сказала она.

Цели совета по трансферу власти

На пресс-конференции 18 августа доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова подчеркнула, что "КС не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации подготовки действий, нарушающих общественный порядок".

Юрист Максим Знак сообщил, что регламент КС опубликован на сайте и его цель - "обеспечить согласие в обществе и принятие гражданским обществом мер для разрешения сложившегося кризиса".

Предполагается, что 19 августа состоится первое собрание КС, на котором будет избран президиум из семи человек, который, в свою очередь изберет председателя. Указано, что членами КС могут быть только находящиеся на территории Беларуси граждане этой страны.

По словам Знака, "КС не ставит перед собой цели получения власти: он выступает своеобразным медиатором между одной стороной, которая вполне обоснованно участвует в мирных акциях, и второй стороной, которая пока на диалог никакой не идет".

Речь идет о посредничестве между президентом Лукашенко, чьи полномочия по старому мандату истекают 6 ноября, и его оппонентами, которые считают выборы сфальсифицированными. То есть на КС не ставится вопрос о передаче президентской власти Светлане Тихановской, хотя такое требование часто звучит на митингах и собраниях трудовых коллективов.

Новые выборы, а не пересчет бюллетеней

Координатор штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции КС отвергла утверждение Лукашенко об обращении к нему с предложением о пересчете голосов на выборах. "Мы не обращались. Мы точно знаем, что часть бюллетеней уже уничтожена, поэтому пересчет голосов физически невозможен", - заявила она.

По словам Колесниковой, штаб Бабарико поддерживает требование Тихановской о проведении новых, честных выборов, что не совпадает с инициативами ряда оппозиционных структур признать Тихановскую избранным президентом. Если КС будет стоять на позиции Колесниковой, то в качестве выхода из кризиса они будут предлагать правящему режиму признать президентские выборы недействительными, что повлечет назначение повторных выборов с повторным выдвижением кандидатов в президенты в течение трех месяцев после основных выборов - ориентировочно в ноябре.

По словам Павла Латушко, который ранее был послом Беларуси в ряде ключевых европейских стран, важную роль в налаживании внутрибелорусского диалога могут сыграть Россия и Евросоюз.

Фальшивая "русофобская программа"

17 августа Белтелерадиокомпания, а затем 18 августа и Лукашенко на заседании Совбеза озвучили фейковую программу Светланы Тихановской или "программу так называемого оппозиционного штаба". Указывается, что якобы Тихановская намерена возвести границу с Россией, отключить российские ТВ-каналы, выйти из ОДКБ, перевести армию и образование на белорусский язык, подать заявления на членство в Евросоюзе и НАТО.

Максим Знак парировал утверждение Лукашенко тем, что у КС отсутствует политическая программа, а предвыборная программа Тихановской публиковалась в правительственной газете "Звязда" и "там нет ничего из того, что теперь приписывают Светлане Тихановской". Ковалькова напомнила основные пункты настоящей программы: "мирная передача власти, освобождение политических заключенных и новые выборы".

В свою очередь Латушко обвинил белорусские спецслужбы в том, что "они кладут руководителю государства фальшивую информацию, на основе которой руководитель страны реагирует".

"Все мы устали от ситуации, когда нашей страной руководят фактически представители силовых структур, прежде всего КГБ", - сказал он. Латушко подчеркнул, что спецслужбы должны поддерживать законность, а вместо этого они провоцируют ситуацию, которая ведет к конфликтам.