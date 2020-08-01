В этом году Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь за неделю до выборов — 3 августа в 12.00.
На этот раз это будет во Дворце Республики, рассказал TUT.BY Олег Гайдукевич.
Правда, в самом Дворце Республики говорят так:
— Мы в любой момент готовы обеспечить мероприятие такого уровня, но пока такой информации к нам не поступало.
Традиционно послание проходит в Доме правительства.
Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В этом году послание, как сообщали источники TUT.BY, было запланировано на 16 апреля, но оно не состоялось. Потом некоторые депутаты предполагали, что оно может пройти в середине мая.
В конце апреля на субботнике Александр Лукашенко рассказал, почему перенес послание парламенту.
— Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, — сказал Александр Лукашенко. — Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто, — заявил тогда президент.
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