Президент Беларуси Александр Лукашенко "абсолютно поддерживает" предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске международную встречу, в которой будут участвовать лидеры Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции, сообщает БЕЛТА, цитируя официальное сообщение пресс-службы руководителя страны.
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

"Сразу хотим отметить: ничего нового в политике Президента Беларуси, в его отношении к конфликту в Украине нет, а потому:

1. Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна, и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало.

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2. Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все наверняка помнят: президент нашей страны неоднократно говорил, что "эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве" (об этом, в частности, шла речь на Форуме регионов Беларуси и Украины в прошлом году).

Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта - в данном случае Украина - настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также… Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил - без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы.

3. Ну и по поводу места проведения встречи… здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров", – сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Белта
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