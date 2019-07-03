Лукашенко о законе об отсрочках от армии: "Вы хотите в состав России? И я не хочу"

По словам Лукашенко, в интернете бурно обсуждаются несколько тем, в том числе поправки в законы, касающиеся службы в армии.
"Бедный Равков этот, министр обороны, его уже истоптали вдоль и поперек, не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те чего-то там приняли, а завтра будет катастрофа. Да успокойтесь", — призвал Лукашенко.
Противники нового закона, отметил Лукашенко, в своих комментариях в интернете предлагают разделить общество на какие-то классы: одни, простые граждане, будут защищать страну, а другие — работать, получать образование, жить за границей, но не воевать за Родину.
"Я как президент, обдумывая подброшенную вами мне тему, начинаю размышлять. Мне ж закон подписывать. А какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе?"
По словам Лукашенко, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуации. Один из них — обратиться за защитой в NATO.
"Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, они с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет!"
Другой возможный вариант касается вхождения Беларуси в состав России.
"Можем вступить в состав России, попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее… Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети - сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу".
Александр Лукашенко подчеркнул, что для белорусов остается вариант: самим защищать себя.
"И те, кто пописывает, так и размышляют. Только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут поступить никуда, и так далее и тому подобное. Вы хотите, чтобы было так? Я - нет. После меня - пожалуйста", - сказал Лукашенко.
Лукашенко о законе об отсрочках от армии: "Вы хотите в состав России? И я не хочу"
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