Студентка попросила президента «раскрыть секрет» о том, какие слова он говорит кандидатам на руководящую должность, когда их назначает.
— Попадешь в кабинет к президенту с назначением — все услышишь, — пошутил Лукашенко. — <…> В последний раз говорю: вот у нас выборы. Так, ребята. Выборы выборами, но мы должны показать, что в стране есть власть. <…> Я им сказал: смотрите. Мы должны показать, что есть власть в стране. И выберем и депутатов, которые нужны, и президента того, который нужен. А не [того, которого] кому-то там на Востоке или на Западе хочется.
Президент обратился к студентке и заметил, что по ее характеру видит — она может быть руководителем.
— Власть, как дедушка Ленин говорил, надо держать крепко. Если я растопырю пальцы и буду тут вам все это объяснять и не буду власть удерживать… Но это моя главная задача. Говорят: «Вот он такой-сякой, власть…». Ну слушайте, если тебе дали эту власть, ты ее должен держать, не должен ее в грязь бросать. Она у нас уже когда-то валялась в грязи. Конечно, надо удерживать какими-то приемлемыми, более-менее демократическими методами. Если меня, допустим, касается. Чтобы люди как-то нормально это воспринимали.
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