"Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнёрами", — сказал Лукашенко.
По словам руководителя Беларуси, накопилось достаточное число подписанных документов и соглашений, которые не выполняются. Речь зашла о соглашениях, которые подписывались представителями Совета министров Союзного государства и на Высшем госсовете.
Лукашенко напомнил, что власти РФ обещали компенсировать Минску потери, но обещаний, как утверждает белорусский лидер, не выполнили.
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