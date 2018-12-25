За сутки до встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что не будет называть Россию братским государством. По словам Лукашенко, такими не воспринимаются отношения между двумя странами не в Минске, а в Москве.
Vladimiras Putinas ir Aleksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

"Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнёрами", — сказал Лукашенко.

По словам руководителя Беларуси, накопилось достаточное число подписанных документов и соглашений, которые не выполняются. Речь зашла о соглашениях, которые подписывались представителями Совета министров Союзного государства и на Высшем госсовете.

Лукашенко напомнил, что власти РФ обещали компенсировать Минску потери, но обещаний, как утверждает белорусский лидер, не выполнили.

"Наша Нiва"
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