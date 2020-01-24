Лукашенко о России: может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям

Глава государства вновь подчеркнул незыблемость суверенитета и независимости Беларуси.

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

«В переговорах с президентом [России] я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», — считает белорусский руководитель.

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «это не значит взять всё, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить». «Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства считает, что «переживать нечего, у Беларуси отличные отношения со многими государствами».

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (Россия. — БелаПАН) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя», — заявил Лукашенко.

«Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные, дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», — сказал он.