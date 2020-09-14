— У нас в субботу марш женщин и девушек, в воскресенье — общий марш. В субботу и воскресенье. В обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу и воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Но, главное, и я это постоянно говорю, не переходить черту.
Лукашенко пояснил, что есть определенные «красные линии», которые нельзя переходить, и пока их никто не нарушал, но пока «эта бодяга туда-сюда качается».
Он пообещал Путину потом подробно рассказать о происходящем в стране, заявив, что все на самом деле не так, как преподносят СМИ.
Лукашенко также поблагодарил лично Путина, а также всех тех россиян, «кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в поствыборное время».
По словам Лукашенко, из происходящего необходимо извлечь уроки. Он также отметил, что последние события показали, что Беларуси «надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам».
— Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Беларуси, две стороны, которые противостоят, но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И, что мне очень приятно, я вам очень благодарен, вы продемонстрировали это, что белорусские границы — это границы Союзного государства.
По его словам, события в стране — это очень серьезный урок, который и Москва, и Минск выдержали.
— Это нам урок — не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить, думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах.
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