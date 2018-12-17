Лукашенко о последствиях российского налогового маневра в России для Беларуси: "Никакой катастрофы не будет".

Даже при худшем варианте для Беларуси, связанном с реализацией в нефтяной сфере в России налогового маневра, в экономике нашей страны ничего не обрушится. Об этом 17 декабря заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и Закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Александр Лукашенко
© President.gov.by nuotr.

"Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема — руководства страны, — которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать, — заявил белорусский лидер. — Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около 400-500 млн долларов. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны".

"И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз отметил, что никакой настороженности у людей быть не может. "Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь — в суверенной независимой Беларуси", — сказал белорусский лидер.

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