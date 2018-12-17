"Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема — руководства страны, — которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать, — заявил белорусский лидер. — Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около 400-500 млн долларов. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны".
"И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами", — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства еще раз отметил, что никакой настороженности у людей быть не может. "Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь — в суверенной независимой Беларуси", — сказал белорусский лидер.
Лукашенко о последствиях российского налогового маневра в России для Беларуси: "Никакой катастрофы не будет".
Даже при худшем варианте для Беларуси , связанном с...
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