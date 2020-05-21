— Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, есть у нас такие — «грамотные»… «Ах, чего это у нас 950 или сколько там случаев мы выявляем „ковидных“? А почему не больше?» Вот кому-то хочется больше, они не думают о том, что они сами могут попасть в это число. Ну есть такие у нас, любят поговорить. Но это их дело. Нам надо спасать людей, в том плане, что надо бороться за жизнь людей. Показатель один останется — смертность людей. И то что мы в этом плане лучшие в мире — никто уже не оспаривает. Никто!, — подчеркнул Лукашенко (цитата по выпуску новостей на телеканале ОНТ).

— Но ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться. Всякое может быть. Нас предупреждают о второй волне, о третьей, о пятой, десятой… Никто не понимает, что происходит. Поэтому надо исходить из своего опыта, — заявил президент.

«Мы вышли на плато и видим, что пошли на спад»

Лукашенко отметил, что в Витебске и Минске, которые первыми столкнулись с вирусной проблемой, заболеваемость уже идет на спад.

— Побывали вы в Витебске. Мы вышли на плато и видим, что пошли на спад. Минск, Витебск — они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать.

Он рассказал, что соответствующие процессы в Минске от его имени контролирует председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Как она докладывает президенту, в столице ситуация стабилизировалась.

— Мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкобольным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных: «Это была правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз».

Лукашенко также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в мире в целом влияет и на экономическое развитие, производственные цепочки, порождает социальные вопросы, и в этом плане необходимо принимать решения на государственном уровне.

— Мне надо это все объединять, сопоставлять, связывать и управлять страной и обществом. Поэтому если будут какие-то ваши рекомендации для меня в этом плане, я готов их выслушать, — добавил он.

Прогнозы и реальность

Напомним, ранее президент ориентировался на Пасху. «Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — заявил он 24 марта. «Мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике [вирусных заболеваний]. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — сказал он неделю спустя.

В начале мая Александр Лукашенко сделал новый прогноз: «Нам надо напряженно выдержать до начала лета».

8 мая президент сказал, что в Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с Божьей помощью: «Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус».

В Беларуси 33 371 случай COVID-19. Прирост за сутки — 945 зараженных

В Беларуси на 21 мая 33 371 случай COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — 945 новых случаев. Уже больше двух недель прирост держится на уровне более 900 случаев в сутки.

Выздоровели и выписаны 12 057 пациентов (плюс 642 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 185 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

Всего проведено 403 236 тестов (плюс 15 563 за последние сутки).