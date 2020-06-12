Лукашенко о Белгазпромбанке: когда его сообщников отправили на нары, они все рассказали, золото, картины, все принесли

Президент признался, что «в нюансы пока не погружен». Но поручил председателю Комитета госконтроля заняться этим делом.

— Даже вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права заниматься неправедными делами, в том числе этому банку, — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что по пути в Полоцк в вертолете прочитал основные материалы в отношении банка и заявления. «Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там…», — заметил президент.

— Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет, — уверенно заявил он.

По словам Лукашенко, есть полная информация, что «это его были замыслы, он образовал эти структурные прокладки типа «Приватлизинга».

— Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне… — рассказал президент. — Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы.

Александр Лукашенко предложил задать соответствующему человеку вопрос, почему он пошел в президенты.

— Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет, — заявил белорусский лидер.

Глава государства добавил, что этот человек сейчас «кричит: причастен — не причастен, власти давят на кого-то…».

— Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то… — отметил Александр Лукашенко.

— Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось, — сказал президент.

По его информации, задержано примерно 15 человек.

— Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать, — заявил глава государства.

— И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался… Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем, — сказал президент.

Лукашенко заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы.

— Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо — сядут. Перед законом все равны, — отметил Александр Лукашенко.

— Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было, — повторил он.

Александр Лукашенко добавил, что попросил одного из членов правительства сказать упомянутому человеку: «Правда и только правда! Второе — все, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет».

— А председателю КГК, который занимается этим вопросом, я поручил, чтобы он народу все выложил, рассказал что есть. Чтобы они не думали, что тут идет какой-то искусственный накат. Нам он не нужен, — резюмировал президент.

Напомним, в четверг, 11 июня, в офисах крупного банка и нескольких частных компаний прошли обыски. Около 10 часов утра стало известно, что в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР, а также что обыски проходят у людей, связанных с претендентом в президенты Виктором Бабарико.

КГК сообщил, что ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Государственное телевидение сообщило, что Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела.

Обыски также прошли в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр».