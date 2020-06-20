Ровно через неделю, в пятницу 19 июня случилось обратное. Белорусские правозащитники объявили Виктора Бабарико и его сына политзаключенными. Евросоюз и США сделали заявления в поддержку белорусов, отстаивающих право на свободные выборы.

Белорусские правозащитные организации признали участника президентской кампании экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда политзаключенными. В своем заявлении они указали, что реальными основаниями уголовного преследования Бабарико и членов его инициативной группы являются политические мотивы, направленные на прекращение его публичной деятельности по выдвижению в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь и дальнейшем участии в выборах.

Правозащитники указывают на то, что в отношении потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико и членов его инициативной группы было допущено нарушение презумпции невиновности, грубое нарушение права на защиту и другие.

В заявлении правозащитников также говорится о том, что политзаключенными признаны и члены инициативной группы Бабарико – Светлана Купреева и Владимир Дударев.

Белорусские правозащитники требуют «немедленного освобождения политзаключенных из-под стражи, а также обеспечения В. Бабарико возможности безпрепятственного участия в свободных и демократических выборах, основанных на принципах равной, конкурентной политической борьбы;

отказа от использования методов уголовного преследования как инструмента давления на участников избирательной кампании;

немедленного прекращения репрессий в отношении граждан и непосредственных участников избирательного процесса, а также освобождения всех политических заключенных».

О поддержке белорусам, добивающимся честных президентских выборов, говорится в официальном в твиттере Посольства США в Беларуси: «Соединённые Штаты поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах и свободу от запугивания. Уважение основных свобод и принципов демократии укрепляет суверенитет и независимость Беларуси и прокладывает путь к более тесным связям с США».

Соединённые Штаты поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах и свободу от запугивания. Уважение основных свобод и принципов демократии укрепляет суверенитет и независимость Беларуси и прокладывает путь к более тесным связям с США. — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) June 19, 2020

О поддержке белорусов завили и в Евросоюзе.

Евросоюз призвал политическое руководство Беларуси немедленно освободить претендента на пост президента страны, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

В официальном заявлении, опубликованном Внешнеполитической службой Евросоюза, в частности, говорится, что ЕС настаивает на немедленном освобождении отца и сына Бабарико из предварительного заключения. Также Евросоюз настаивает на гарантированном справедливом и прозрачном расследовании с правом на доступ к адвокату. «Предстоящие президентские выборы должны обеспечить конкурентное политическое соревнование», полагают в европейском внешнеполитического ведомстве.

Евросоюз также настаивает на том, что ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности быть зарегистрированным из-за политически мотивированных ограничительных мер.

Между тем, как сообщил 19 июня белорусскому информационному агентству БелаПАН адвокат Виктора Бабарыко Дмитрий Лаевский , экс-банкира содержат в СИЗО КГБ в статусе подозреваемого.

Важно, что адвокаты смогли увидеться с Виктором Бабарыко спустя более, чем сутки с момента задержания. По словам адвокатов, никаких следственных действий без их присутствия не проводилось.

Однако еще вчера, в четверг, 18 июня, в сюжетах всех белорусских государственных телеканалов сообщили, что сам Бабарыко и его якобы подельники дают признательные показания. Кроме того, в этих же сюжетах еще до всякого суда экс-банкира по сути называли преступником и комментирующие ситуацию журналисты и ответственные чиновники.

По признанию главы белорусского государств, «прошерстить толстобрюхих», разобраться с Белгазпромбанком он приказал лично. Лукашенко уверяет, что это не имеет никакого отношения к выборам, «дело» возникло еще в 2016 году, и только в декабре 2019 года, по его заверениям, получили соответствующую информацию от иностранных партнеров.