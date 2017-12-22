Лукашенко отметил, что во время подготовки проекта бюджета на 2018 год было принято решение дополнительно часть средств направить в резервный фонд президента.

«Принимая новый бюджет, „лямант“ подняли бизнесмены от политики, — сказал глава государства. — Те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд президента, который в бюджете будет — не у меня в кармане — и будет использоваться по предложениям правительства и парламента».

«Там некоторые говорят: президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, выборы президента Беларуси прошли в 2015 году. По информации Центризбиркома Беларуси, следующие выборы главы белорусского государства должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.