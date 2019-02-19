Об этом было заявлено 19 февраля на совещании у президента Беларуси по совершенствованию мер государственной поддержки семей, воспитывающих детей.

«Если не принимать упреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старения будут только усиливаться вплоть до 2040 года», — отметил Александр Лукашенко.

По его мнению, система мер по поддержке семей нуждается в совершенствовании.

«У нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что где-то надо «усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь, которая не работает, вообще убрать».

«К примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи — это всё. А если вы на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара — это вы просто распыляете денежные средства. Поэтому давайте выстраивать по-человечески этот разговор, отталкиваясь от земли», — заявил глава государства.

«Если уж усиливать — то меры, которые работают, и убирать те, которые не работают. Все равно человек в результате получит больше», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.