Участие президента Беларуси в мероприятиях, посвященных 10-летию "Восточного партнерства", которые пройдут в Брюсселе 13 мая, не планируется, сообщили TUT.BY в пресс-службе МИД Беларуси.
Aleksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

— Главой государства поручено министру иностранных дел представлять на них нашу страну, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Евросоюз пригласил Александра Лукашенко на ужин в Брюссель 13 мая, чтобы отметить 10-ю годовщину "Восточного партнерства". В 2017 году на саммит "Восточного партнерства", на который позвали белорусского президента, поехал Владимир Макей.

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