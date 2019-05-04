— Главой государства поручено министру иностранных дел представлять на них нашу страну, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Евросоюз пригласил Александра Лукашенко на ужин в Брюссель 13 мая, чтобы отметить 10-ю годовщину "Восточного партнерства". В 2017 году на саммит "Восточного партнерства", на который позвали белорусского президента, поехал Владимир Макей.