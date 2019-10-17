По словам министра иностранных дел Владимира Макея, в Беларуси завершена экспертиза останков из могилы, где, как предполагается, похоронен брат Кастуся Калиновского Виктор. Сейчас "идет анализ полученной информации". По этому вопросу белорусская сторона "находится в контакте с литовскими партнерами", добавил Макей во время интервью пяти независимым СМИ.

Кто представит нашу страну на церемонии перезахоронения, "еще не обсуждалось", но, по мнению министра, Беларусь "должна быть представлена на довольно высоком уровне". Вместе с тем он "не думает", что белорусскую делегацию возглавит Александр Лукашенко.

Глава МИД также отметил, что не стал бы переносить останки Калиновского в Беларусь. "Если человек погиб там, зачем переносить его кости в какое-то другое место? Что мы получим с этого? Есть разные мнения на этот счет. Я прочитал, что Зенон Пазьняк где-то высказался, что он категорически против переноса останков Калиновского в Беларусь и считает, что он должен оставаться там, где находится. Я здесь больше согласен с Зеноном Пазьняком, чем с теми, кто поддерживает идею переноса останков в Беларусь", — сказал Макей.

Высказывая свое личное отношение к Калиновскому, он отметил, что эта историческая личность "принадлежит Беларуси и истории Беларуси" так же, как, например, Тадеуш Костюшко и Игнатий Домейко.

"Не нужно подводить некие политические мотивы под те или иные ситуации, связанные с этими именами, история должна быть объективной, — заметил глава МИД. — Они родились на нашей земле, потому принадлежат Беларуси, нашей истории. Не нужно делить, кому они больше принадлежат — Польше, Литве или Беларуси. Это наша общая история. Если они каким-то образом побывали на территории этих разных стран, надо сделать так, чтобы они принадлежали нашей общей истории, чтобы мы не выясняли, чей это больше герой — белорусский, польский, литовский или другой".

"Я глубоко убежден в том, что если эти люди жили на нашей земле, сделали соответствующий вклад в нашу историю, они принадлежат нашей истории, принадлежат Беларуси. И если мы хотим быть объективными, мы должны учитывать это", — подчеркнул Макей.

Четыре могилы с останками двух десятков повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года.