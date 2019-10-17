На церемонии перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, которая состоится 22 ноября на вильнюсском кладбище Расу, Беларусь должна быть представлена "на довольно высоком уровне".
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По словам министра иностранных дел Владимира Макея, в Беларуси завершена экспертиза останков из могилы, где, как предполагается, похоронен брат Кастуся Калиновского Виктор. Сейчас "идет анализ полученной информации". По этому вопросу белорусская сторона "находится в контакте с литовскими партнерами", добавил Макей во время интервью пяти независимым СМИ.

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Кто представит нашу страну на церемонии перезахоронения, "еще не обсуждалось", но, по мнению министра, Беларусь "должна быть представлена на довольно высоком уровне". Вместе с тем он "не думает", что белорусскую делегацию возглавит Александр Лукашенко.

Глава МИД также отметил, что не стал бы переносить останки Калиновского в Беларусь. "Если человек погиб там, зачем переносить его кости в какое-то другое место? Что мы получим с этого? Есть разные мнения на этот счет. Я прочитал, что Зенон Пазьняк где-то высказался, что он категорически против переноса останков Калиновского в Беларусь и считает, что он должен оставаться там, где находится. Я здесь больше согласен с Зеноном Пазьняком, чем с теми, кто поддерживает идею переноса останков в Беларусь", — сказал Макей.

Высказывая свое личное отношение к Калиновскому, он отметил, что эта историческая личность "принадлежит Беларуси и истории Беларуси" так же, как, например, Тадеуш Костюшко и Игнатий Домейко.

"Не нужно подводить некие политические мотивы под те или иные ситуации, связанные с этими именами, история должна быть объективной, — заметил глава МИД. — Они родились на нашей земле, потому принадлежат Беларуси, нашей истории. Не нужно делить, кому они больше принадлежат — Польше, Литве или Беларуси. Это наша общая история. Если они каким-то образом побывали на территории этих разных стран, надо сделать так, чтобы они принадлежали нашей общей истории, чтобы мы не выясняли, чей это больше герой — белорусский, польский, литовский или другой".

"Я глубоко убежден в том, что если эти люди жили на нашей земле, сделали соответствующий вклад в нашу историю, они принадлежат нашей истории, принадлежат Беларуси. И если мы хотим быть объективными, мы должны учитывать это", — подчеркнул Макей.

Четыре могилы с останками двух десятков повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года.

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