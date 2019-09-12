Лукашенко не может спокойно уйти: переживает за новое поколение

Александр Лукашенко пообещал помощь новым руководителям пяти районов страны, назначение которых он согласовал 12 сентября.
Aleksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

Так, по его словам, главное на сегодняшний день хорошо убрать урожай. "Хотелось бы, чтобы в будущем году (а мы уже начали сдавать экзамен), те, кто заработал хорошие деньги, получили их", — поручил глава государства.

Он подчеркнул, что, уделяя внимание вопросам оплаты труда, нельзя выдавать незаработанное: "Это не должна быть "зряплата": деньги должны быть заработаны".

По словам Лукашенко, районы, которые достались новым руководителям, "неплохие, там можно работать".

Статьи по теме:
Лукашенко, говоря о России, вспомнил кровавые страницы истории  (1)
Адам Михник: поляки Литвы должны уважать литовские законы  (23)

"Люди вы абсолютно все перспективные. Очень бы хотелось, чтобы это новое поколение, которое вы представляете, прижилось, и мы с уровня председателя райисполкома получили конкуренцию на должностях министров, губернаторов, членов правительства", — пожелал глава государства.

Он подчеркнул, что как президент не может "спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение".

Лукашенко еще раз отметил, что все местные вопросы лежат на плечах районных властей, поэтому если "надо помочь — говорите".

Статьи по теме:

Лукашенко о предстоящих выборах: Даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело"

Александр Лукашенко принял 12 сентября верительные...

Советник президента: общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать Лукашенко (7)

Стремление президента Литвы Гитанаса Науседы...

Лукашенко: через два года Минск станет столицей США (5)

В 2021 году Минск может стать столицей Соединенных Штатов...

Отразится ли визит российского ревизора в Минск на отношениях Беларуси и Литвы? (2)

10-11 сентября в Беларусь приедет секретарь Совета...

Лукашенко: "Начали эти ракеты размещать разные… Я говорю: убирайте свои ракеты" (16)

Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит...

Беларусь

Лукашенко не может спокойно уйти: переживает за новое поколение

Александр Лукашенко пообещал помощь новым...

Лукашенко, говоря о России, вспомнил кровавые страницы истории (1)

По словам Александра Лукашенко , безусловный приоритет...

Лукашенко о предстоящих выборах: Даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело"

Александр Лукашенко принял 12 сентября верительные...

Беларусь попала в десятку стран с самой жесткой цензурой (6)

Международная правозащитная организация «Комитет...

Памятник князю Гедимину: ВКЛ становится брендом в Беларуси? (18)

Несмотря на преобладание советского нарратива в...

TOP новостей

Страна мечты для родителей: никакого английского, дешево и экзотично (40)

Жизнь в Литве становится лучше. Молодежь зарабатывает...

В этом году доходы росли невероятными темпами: это ощутили практически все жители Литвы (77)

В этом году зарплаты в Литве быстро росли – перемены...

Специалисты предупреждают: в Литве действует нелегальный рынок спермы (23)

В общественном пространстве появляются объявления о...

#ШестойУрок. Учитель физкультуры и русского из Каунаса: "Хотелось бы не существовать, а чтобы всего хватало" (2)

Каково это – быть учителем физкультуры в литовской...

Eurai Pakeliui į mokyklą

Приработок учителей в Литве: репетиторы получают не только вторую зарплату (55)

За час работы – от 7 до 25 и даже больше евро. В месяц –...