Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках так называемого "Большого разговора с президентом" не исключил возможности введения в Союзном государстве единой валюты. Как передает в пятницу, 1 марта, корреспондент DW, Лукашенко заявил, что это будет "не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль". "Если он будет", — уточнил президент Беларуси. Лукашенко добавил, что главный вопрос — местонахождение будущего эмиссионного центра. По словам белорусского президента, он обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным и выразил согласие на то, чтобы эмиссионный центр был в Санкт-Петербурге.

Лукашенко заметил, что, по его мнению, у Москвы нет планов "поглотить" Беларусь. "Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал", — сказал Лукашенко, добавив, что "настроения такого не было". "Я бы почувствовал это", — полагает президент Беларуси.

"Россия должна прекратить лоббировать олигархов"

Лукашенко призвал правительство России перестать "лоббировать олигархические кланы", которые "блокируют поставки белорусской продукции". Политик считает, что в России крупный бизнес "сросся с властью" и "проталкивает свои вопросы". В качестве примера подобных лоббистов Лукашенко назвал экс-главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева, который якобы скупил сахарные заводы и препятствует поставкам товаров из Беларуси.

Лукашенко также обратил внимание на то, его страна не является "нахлебником", и призвал не обвинять Беларусь в этом. Он обратил внимание на то, что Москва выделила Минску кредит на строительство АЭС, однако ставка кредита оказалась выше, чем в случае кредита, выданного Россией Вьетнаму. "Нам "враги" наши западные дают кредиты под 2 процента", — заявил Лукашенко. Он заметил, что Минск очень дисциплинированно исполняет все свои обязательства.

Затронув в ходе своего "Большого разговора" (на встрече присутствуют не только журналисты. — Ред.) тему предстоящих выборов в Республике Беларусь, Александр Лукашенко заявил: "Парламентские выборы мы проведем честно, а президентские как надо". Комментируя предвыборную компанию в Украине, белорусский президент спрогнозировал победу на президентских выборах действующего главы государства Петра Порошенко.