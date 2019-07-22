Александр Лукашенко рассчитывает на содействие Европейского союза в стабилизации ситуации в Украине. Об этом он заявил 22 июля на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает дипмиссию в Беларуси.
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ, и всё то, что сегодня происходит в Украине, — этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен — вопрос власти. В свое время ЕС дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас просил оказать содействие стабилизации ситуации", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Андреа Викторин была назначена на должность главы представительства ЕС в Беларуси в июле 2015 года. Теперь она возглавит представительство ЕС в Армении. Уже известно, что ее преемником в Минске станет Дирк Шубель, который в последнее время руководил управлением Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.

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