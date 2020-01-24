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Во время визита на завод газетной бумаги в Шклове Александр Лукашенко затронул тему импортозамещения, назвав это вопросом номер один, пишет Naviny,by.
Aleksandras Lukašenka
Aleksandras Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим — боимся свою страну защитить…

Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило.

А то мы производим продукты питания, девать некуда, а по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания, у нас лес девать некуда, деревообработка своя… У нас какие-то «Краношпаны» политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Слишком "порядочные" стали. За счет государства и народа… Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно», — резко заявил Лукашенко.

naviny.by
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