«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим — боимся свою страну защитить…
Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило.
А то мы производим продукты питания, девать некуда, а по импорту каждый год прирост по поставкам продуктов питания, у нас лес девать некуда, деревообработка своя… У нас какие-то «Краношпаны» политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Слишком "порядочные" стали. За счет государства и народа… Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно», — резко заявил Лукашенко.
TOP новостей
Жители Литвы ошарашены: за окном – весна, а отопление стоит как в морозы специалисты говорят, что отопление подешевело (41)
Некоторые читатели портала DELFI были удивлены счетами...
Экстремальная зима в Литве: синоптик осторожно прогнозировала, сколько это будет длиться
В передаче "День на DELFI" синоптик Изольда Марцинонене...
Самые опасные микрорайоны Вильнюса: невысокие цены привлекают только смельчаков (43)
При выборе жилья будущие новоселы составляют целый...
Премьер Литвы призывает воздержаться от новых попыток интерпретации последствий ВМВ (150)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призывает...