Лукашенко: нас невозможно наклонить и свергнуть

Александр Лукашенко сегодня заявил, что в Беларуси никогда не повторятся события, которые наблюдаются сейчас в Венесуэле.
Aleksandras Lukašenka
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По его словам, "нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в других государствах".

Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти не только прогнозировали, как будут развиваться конфликты в разных точках планеты, но и пережили эти события так или иначе.

Он напомнил об уличных протестах в 90-е, попытках осквернить и снести памятники, в том числе в Минске на площади Независимости.

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"Все это мы пережили. По-моему, в 2010 году была последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните штурм Дома Правительства. К резиденции президента побоялись подойти", - заявил Лукашенко.

Глава государства сделал вывод, что Беларусь пережила все – "и гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство".

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