Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
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"Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать", — сказал глава государства.

Он попросил пресс-секретаря и пресс-службу вместе с Администрацией президента аккумулировать все эти заявления, как мелкие, так и крупные, объединить по тематике и представить к исходу дня. "Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются", — отметил президент.

"Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплинку поднимать в наших рядах. И это будет сделано незамедлительно", — подчеркнул он.

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