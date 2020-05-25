Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 25 мая, объявил о намерении сформировать новое правительство до президентских выборов. Они должны состояться в Беларуси 9 августа 2020 года.
"Мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов", - указал Александр Лукашенко. Объявление нового состава кабинета министров он назвал принципиальным вопросом - "чтобы люди видели, с кем мы будем работать".
"А то что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь", - заявил президент Беларуси. Члены нынешнего правительства Беларуси занимают свои должности с 18 августа 2018 года. Перед этим Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова за невыполнение президентских указаний.
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