Лукашенко намерен посадить директоров сахарных заводов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил информацию о том, что Комитет госбезопасности задержал директоров всех четырех сахарных заводов страны. "Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", - заявил Лукашенко во вторник, 4 февраля.

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Белорусский руководитель пообещал, что в ближайшие дни КГБ "подробно расскажет об этом деле", добавив, что "сладко точно не будет". "Всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть, сказал, самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", - сказал Лукашенко.

"Сахарное дело"

В конце января стало известно о задержании руководства всех четырех сахарных заводов Беларуси. В частности, были задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Сообщалось также, что фигурантом "сахарного дела" является и руководитель "Белорусской сахарной компании" (трейдер белорусских сахарных заводов в РФ с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов. В целом, было задержано 11 человек.

По сообщению издания Tut.by, некоторые фигуранты 24 января были сняты с самолета авиакомпании "Белавиа", выполнявшего рейс по маршруту Минск-Мюнхен. Этот самолет развернули на подлете к польскому Вроцлаву и посадили в Гродно. На борт поднялся человек в форме и забрал шесть человек.