«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — сказал глава государства.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко заявил, что против Беларуси действуют несколько центров сил, где осели «правительства в изгнании». «Координационный совет — это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании», — отметил он.

Президент обратил внимание, как бывший претендент на пост главы государства Валерий Цепкало меняет свое местоположение: сначала он осел в России, но «там его предупредили», и он переехал в Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском. «И он смелый, делает заявления из Варшавы, — отметил Александр Лукашенко. — Вот это одно из «правительств».

Светлане Тихановской, рассказал президент, пришлось помогать с выездом за границу, причем не без его участия. «По ее просьбе, — обратил он внимание. — Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы. — Прим.), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять — они от Америки до Варшавы».

Глава государства напомнил, что по факту создания Координационного совета было возбуждено уголовное дело, и оппозиционный штаб сам понимает, что их действия незаконны. Сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от Евросоюза, о которой недавно заявили в Европе, однако эти деньги без ведома государства в страну не поступят.