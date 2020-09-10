Лукашенко наказал новому генпрокурору покончить с протестами

«Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет. Хотя многие со мной не согласны, вспоминают середину 90-х. Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, у Шведа большой профессиональный опыт, в частности, работы в прокуратуре — от помощника прокурора до заместителя генерального прокурора. Кроме того, он работал в государственных органах управления, в том числе в Государственном секретариате Совета безопасности, где возглавлял юридическое управление, участвовал в создании Следственного комитета.