Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден орденом первого президента Казахастана Нурсултана Назарбаева.
Vladimiras Putinas, Aleksandras Lukašenka, Nursultanas Nazarbajevas
© Sputnik / Scanpix

Официально награда называется орден "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев".

Данного ордена Лукашенко удостоен за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Казахстаном, а также в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

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Таких же наград удостоены президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщает TAG News.

28 мая Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза. Сегодня президент Беларуси встретился со своим казахстанским коллегой.

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