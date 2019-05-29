Официально награда называется орден "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев".

Данного ордена Лукашенко удостоен за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Казахстаном, а также в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

Таких же наград удостоены президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщает TAG News.

28 мая Александр Лукашенко прибыл в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза. Сегодня президент Беларуси встретился со своим казахстанским коллегой.