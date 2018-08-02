"В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить", — со смехом заявил Лукашенко, обращаясь к одному из местных руководителей.

Позже, общаясь с журналистами, на вопрос корреспондентки о состоянии здоровья, Александр Лукашенко ее успокоил: "Живой я, живой".

Также он посмеялся над заявлением, что у него есть двойник.

"Ты иногда меня-то щупай", — посоветовал он одному из журналистов, чтобы проверить на подлинность.

Посещение полей 1-й минской птицефабрики во время уборочной кампании навело президента Беларуси и на другие апокалиптические мысли. В частности, Лукашенко, наблюдая за тем, как его младший сын Николай управляет комбайном, задумался о повальной безработице и снова упомянул возможную утрату суверенитета. По сообщению пресс-службы президента Беларуси, Лукашенко отметил тот факт, что один аграрий дает работу семи-восьми людям, ведь просто убрать зерно недостаточно, чтобы получить свежеиспеченный хлеб или качественный комбикорм. "Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы", — сказал он.

По мнению главы государства, не зря появился и сам термин "продовольственная безопасность". "Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все — нет независимости, нет суверенитета. Кто не нюхал этого хлеба, тот никогда не поймет, что надо иметь свое. Все надо иметь свое, на что мы способны. Это поднимает нацию, людей, дает возможность им зарабатывать", – цитирует президента Беларуси БелаПАН.