"Мы очень тесно сотрудничаем со всеми постсоветскими республиками, не делим их на плохих и хороших. Думаю, если даже есть какие-то недостатки и проблемы в сотрудничестве, их надо преодолевать — спокойно, терпеливо. Что мы и делаем с некоторыми государствами постсоветского периода. Вы в этом плане можете рассчитывать, что мы настойчиво, терпеливо (хотя мы этот период уже прошли) будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов", — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он отметил, что всегда приводит в пример белорусско-грузинское сотрудничество, несмотря на то, что между странами складывается небольшой товарооборот. По итогам 2018 года Беларусь и Грузия наторговали на $ 87,1 млн, а оборот услуг достиг $ 26,1 млн. "Мы начинали когда-то с нуля и не могли себе представить, как можно торговать с Грузией в связи с проблемами у нее с Российской Федерацией и другими вопросами. Однако буквально за несколько лет мы научились торговать, видим перспективы", — обратил внимание президент.
Он также отметил особые дружеские отношения, которые сложились между белорусским и грузинским народами. "Это близкие нам люди, немало которых живет у нас. Праздники, которые вы проводите на белорусской земле, знают в каждой деревеньке", — добавил Александр Лукашенко.
Мамука Бахтадзе рассказал, что еще в начале своей карьеры, работая в частном секторе, а затем руководя Грузинской железной дорогой, он часто бывал в Беларуси, поэтому знает, что белорусов и грузин связывают теплые отношения.
"Вы упомянули цифру нашей торговли. Да, мы начинали с нуля. Но я уверен, что мы сможем удвоить ее: наша межправкомиссия работает очень эффективно. Я хотел бы подчеркнуть, что ваш первый визит в Грузию в 2015 году дал огромный стимул развитию наших отношений. И, конечно же, я хочу поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Грузинский народ этого никогда не забудет", — заявил премьер-министр.
Александр Лукашенко ответил, что такая политика — принципиальная позиция Беларуси в отношении любой страны. "С любым государством это может произойти, и это недопустимо", — подчеркнул он.
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