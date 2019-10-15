Александр Лукашенко поручил организовать парламентские выборы как праздничный процесс. Об этом он заявил 15 октября, согласовывая назначение Татьяны Колядко главой администрации Московского района Минска.
Aleksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

"Вы сейчас занимаетесь выборами. Какие недостатки, что еще надо сделать за это время, чтобы выборы достойно прошли? — задал вопрос Лукашенко, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента. — Мы же не можем показать свою неорганизованность. Выборы всегда были в Беларуси праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент".

Статьи по теме:
Лукашенко на саммите СНГ: мы не должны позволить свергнуть Зеленского  (14)
Путин ответил на призыв Лукашенко поддержать Зеленского  (24)

В свою очередь Колядко, как передает пресс-служба, отметила, что кандидаты в депутаты должны более качественно прорабатывать свои программы и чаще проводить встречи с населением. По ее словам, сейчас городские власти работают над организацией выборов, к этой работе, по традиции, будет привлечен общепит, свою продукцию на участках представят производители потребительских товаров.

"У нас очень много избирательных участков в школах. Мы продумываем праздничные мероприятия", — добавила чиновница.

Согласовывая назначение председателя Дрибинского районного совета депутатов Дмитрия Пимошенко на должность председателя Мстиславского райисполкома, глава государства поинтересовался, знаком ли тот с регионом и поставленными перед его руководством задачами.

"Район не имеет того уровня, который должен иметь. Это житница Могилевщины, и результаты работы там должны быть в разы лучше. То есть вы постоянно будете на виду", — заявил Лукашенко.

Он напомнил о своем требовании "искать новые направления развития в сельском хозяйстве". В то же время, отметил глава государства, не надо забывать "о зарекомендовавших себя технологии и дисциплине в хозяйствах".

"Нам нужен прежде всего экономический результат, нужна прибыль, денежные средства. В Мстиславле это можно иметь, — уверен он. — Надо разобраться, чем там заниматься в перспективе, особенно в части чего-то нового".

Лукашенко привел в пример рыбное производство, назвав его "очень рентабельной отраслью", сообщает пресс-служба. "Рынок — производи не хочу. И есть хорошие образцы. Почему мы этим не занимаемся? Тем более мы готовы в разумных объемах профинансировать, прокредитовать подобные проекты", — заявил он.

Согласовывая назначение на должность председателя Дубровенского райисполкома кандидатуры Анатолия Лукашова, заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике, Лукашенко отметил, что работа в парламенте — это "хороший опыт для любого человека". "По крайней мере, вы знаете, что творится наверху. Для района это будет неплохо", — подчеркнул Лукашенко.

Статьи по теме:

Лукашенко "перестал бояться" и назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины (34)

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал...

Лукашенко: Президент Украины — патриот своей страны, мы его поддерживаем (13)

Президент Украины Владимир Зеленский — настоящий,...

Белорусский интеллектуал в Вильнюсе: чтобы понять Лукашенко, надо понимать Сталина (89)

"Александр Лукашенко оценивает западных политиков так,...

Лукашенко рассказал Путину, что ему стоит "выбрось это из головы" (25)

Беларусь намерена развивать интеграционные процессы с...

Лукашенко вновь заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс (40)

Президент Беларуси объявил, что готов ввести...

Беларусь

Лукашенко: мы должны организовать выборы как праздничный процесс (1)

Александр Лукашенко поручил организовать...

СМИ: В Минске задержана россиянка, попавшая под санкции США (2)

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции...

В Беларуси создают Совет исследователей коммунистического террора (25)

Представители столичных и региональных инициатив по...

Лукашенко на саммите СНГ: мы не должны позволить свергнуть Зеленского (14)

Глава белорусского государства во время своего...

"Россия готовится к войне": началась кампания в защиту суверенитета Беларуси (17)

В Беларуси началась общественная кампания "Свежий...

TOP новостей

Что президент Литвы во время своей пресс-конференции сказал о налогах? (39)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что важно...

В Вильнюсе сносят Дворец профсоюзов: осталась лишь небольшая часть здания (54)

На прошлой неделе начались работы по сносу Дворца...

Литовские перевозчики говорят о развале сектора: это геноцид со стороны политиков (33)

В спешке проводятся налоговые реформы, которые грозят...

Со следующего года в Литве изменятся почти все выплаты (21)

Со следующего года в Литве увеличатся "детские" деньги,...

В Литву рекой текут деньги: выросло количество владельцев 5 и более квартир (125)

В Литве увеличивается количество жителей, у которых...