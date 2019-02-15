13 февраля белорусский и российский президенты после первой деловой встречи покатались на горных лыжах.

Это хорошо придумано: вместе предаться спортивным утехам, пока не расставлены точки над і в переговорах. Потому что в августе прошлого года после неудачного общения там же, в Сочи, Лукашенко отказался пойти вместе с Владимиром Путиным на турнир по боевому самбо. А в декабре — тоже после переговоров с нулевым исходом — не захотел даже поиграть с российским коллегой в свой любимый хоккей на Красной площади.

Реплики с двойным дном

Сегодня же внешне все выглядело идиллически. Но на самом деле высказывания обоих лидеров были с двойным дном. Говоря современным сленгом — с элементами троллинга.

Вот Лукашенко, заверяя в отличном качестве белорусских продуктов, бросает: «…Какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску».

С одной стороны — реверанс: вам — только лучшее. С другой стороны — как бы и намек на массовое пристрастие россиян к крепкому напитку.

А вот Путин бодро говорит: «У нас и финансовые отношения развиваются. За последние годы достаточно большой объем государственных кредитов выдан Беларуси — шесть с лишним миллиардов плюс 58 млрд рублей, по линии Фонда ЕврАзЭС шесть траншей общим объемом 1,6 млрд долларов».

Вроде как мажорный тон: отношения развиваются, все тип-топ. Но белорусские деятели прекрасно читают суть месседжа: братцы, да вы перед нами в долгах по уши, а еще чего-то просите. Умерьте аппетиты!

Коготок белорусской птички глубоко увяз

И действительно, если конфликт между Минском и Москвой усугубится, то российская сторона вполне может прижать этими долгами.

Ведь пока Беларусь расплачивается за счет их рефинансирования. Проще говоря, берет взаймы еще, чтобы отдать по прежним займам. А представьте себе, что Москва эту лавочку прикроет: берите где хотите, но денежки на бочку! Вот вам дефолт и коллапс.

Именно на это в прошлом месяце прозрачно намекнул российский премьер Дмитрий Медведев. Он посоветовал белорусам ценить то, что Москва не требует (читай: пока) возврата кредитов, выданных Минску, а пролонгирует их «по просьбе партнеров».

Вдобавок ко всему через шесть месяцев после пуска Белорусской АЭС настанет пора расплачиваться и по громадному (до 10 млрд долларов) российскому кредиту на ее постройку (которая, как ненавязчиво напомнил сегодня Путин, «находится в завершающей стадии»).

В сентябре Лукашенко, вновь-таки на переговорах в Сочи, говорил, что и ставка по этому кредиту высоковата, надо бы сбавить до 3%, как для других стран. Но о такой уступке пока не слышно.

Короче говоря, в плане финансовой зависимости от России коготок белорусской птички глубоко увяз.

Почему белорусский президент набросился на поляков?

Лукашенко, впрочем, тоже мастер месседжей. Сегодня он напомнил: «…Поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35–40 млн, вместе с семьями, людей, которые работают на российских предприятиях, поставляют в Беларусь продукцию».

Это еще и апелляция к простым россиянам: смотрите, ваши тузы не столько Лукашенко прижимают, сколько вас же самих! Станет хуже Беларуси — вы это на своей шкуре почувствуете. Чем детишек будете кормить?

Действительно, экономический коллапс Беларуси невыгоден Москве. В частности, потому, что если у нас начнется на этой почве политический хаос, то черт знает к чему это приведет.

А поскольку Россия надолго увязла в конфронтации с США, НАТО, то ей крайне важно иметь на западном направлении надежный стратегический плацдарм.

Лукашенко и на этом тоже играет. Буквально вчера в Минске, напутствуя нового посла в Варшаве (где, между прочим, как раз находилась делегация во главе со спикером Совета Республики Михаилом Мясниковичем), президент вдруг высказался в адрес поляков довольно резко: «Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть».

При этом Лукашенко напомнил: польская сторона не должна забывать о совместной белорусско-российской группировке на этом направлении.

Реплика наверняка не случайная. В Москве ее, судя по всему, восприняли как демонстрацию союзничества, братства по оружию с Россией. Лукашенко было выгодно засветиться в таком плане перед Сочи.

Но на самом деле и этот месседж двойной. Даже двухвекторный. Белорусский руководитель хочет сказать полякам примерно следующее: вы там лучше не дурите и не стройте «Форт Трамп» для размещения американской дивизии, иначе мне трудно будет отбиться от российских баз.

Так что пассаж — отнюдь не воинственный, напротив. Минск при всей союзнической риторике не хочет влезать в московский окоп холодной войны, терять плоды нормализации отношений с Западом.

Исход переговорного марафона туманен

Между тем иные московские комментаторы уже прогнозируют, что по итогам сочинского переговорного марафона белорусского лидера уломают-таки на военную базу или продажу какого-то стратегического актива.

Таким лакомым кусочком выглядит Минский завод колесных тягачей. Россия давно хочет взять завод в свои руки, чтобы не зависеть от норовистого союзника в вопросе поставок шасси для своей ракетной техники.

Обозреватели сразу обратили внимание на то, что в январе на этом предприятии побывал удивительно активный российский посол Михаил Бабич.

Но на днях председатель Госкомвоенпрома Беларуси Роман Головченко по поводу МЗКТ сказал как отрезал: «Никаких разговоров о продаже, отчуждении или обмене не ведется».

В общем, дружба дружбой, а табачок врозь. Ни продавать МЗКТ, ни размещать российскую базу, ни тем более переходить на единую валюту Лукашенко очевидно не хочет.

Однако при этом он нацелен выбить у России компенсацию за налоговый маневр, апеллируя к договоренностям о равных условиях хозяйствования.

Но ведь и Москва ясно дала понять, что просто так разбрасываться субсидиями и кредитами дальше не собирается.