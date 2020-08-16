Президенты по телефону обсудили ситуацию в Беларуси после выборов, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне, передает сообщение Кремля агентство.

«Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — сказано в сообщении.

Напомним, президенты созвонились 15 августа. После этого Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны страны рассказал о договоренности с российским коллегой: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

— Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь, — сказал Лукашенко.

Президент выразил обеспокоенность количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах. Он заявил, что идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Лукашенко напомнил, что выработан алгоритм реагирования на подобные события, и поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.