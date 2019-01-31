Главы государств обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, в том числе развитие торгово-экономических отношений.
Президенты договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны "обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года".
Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. В том числе речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы.
Напомним, Путин и Лукашенко провели три встречи в декабре, две из них — 25 и 29 декабря. Одно из главных разногласий на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.
Стороны не смогли решить эту проблему на встречах президентов, но договорились создать рабочую группу из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу со стороны Беларуси и России возглавляют министры экономики двух стран.
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