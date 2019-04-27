"Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этом делу. И, разумеется, я в курсе того, что произошло, но детали мне неизвестны", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Стенограмма размещена на сайте Кремля.
Путин пообещал провести расследование по трубопроводу "Дружба" с привлечением спецслужб, если корпоративного расследования будет мало.
"Для того, чтобы понять, что там произошло, нужно провести расследование, — отметил Путин. — Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой "Транснефти" и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало. Это расследование проводится сейчас, если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб".
О том, что с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть, сообщил неделю назад "Белнефтехим".
22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.
23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.
24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк, тогда как на Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Заводы работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.
25 апреля поставки светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу были частично возобновлены. Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" остановлен полностью.
По итогам прошедших 26 апреля в Минске четырехсторонних переговоров по вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что чистая нефть на границе с Беларусью ожидается до конца апреля.
"Белнефтехим" рассчитывает в мае восстановить в полном объеме выработку нефтепродуктов и поставку на экспорт, сказал журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков. "Если говорить про удовлетворенность в полном объеме, то она наступит тогда, когда ситуация будет нормализована по всем направлениям, от нефтепереработки до транзита, и, безусловно, будут выработаны все компенсационные механизмы, чтобы войти в нормальные экономические параметры как на уровне наших субъектов хозяйствования, так и на уровне стран. На следующей неделе мы продолжим наши переговоры в более широком круге", — сообщил Рыбаков.
Тем временем в России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом сообщил журналистам 26 апреля в Москве советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин. По его словам, в Самаре, в офисах нескольких частных организаций, проходят следственные действия.
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