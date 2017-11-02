Лукашенко и Порошенко обсудили в ОАЭ подготовку к саммиту Восточного партнерства



В сообщении утверждает, что Лукашенко отметил активное сотрудничество стран в торгово-экономическом отношении, "несмотря на разного рода проблемы и препятствия" товарооборот Беларуси и Украины составил более $3 млн. и "где-то 3,5 млрд долларов будет на сегодняшний день".

"Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", — сказал Лукашенко. Импульс развитию отношений между странами, уверен белорусский президент, даст первый форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле.

"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", — подчеркнул Лукашенко.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными: если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу это вам гарантировать и на будущее", — заявил Лукашенко.

Порошенко, в свою очередь, отметил активную работу над реализацией достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации, заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством.

"Я этот вопрос держу на контроле", — подчеркнул президент Украины. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, особое внимание было уделено координации позиций в рамках международных организаций.

Стороны обменялись также мнениями по поводу подготовки к Саммиту Восточного партнерства, который должен состояться 24 ноября в Брюсселе.

Также особо было отмечено возобновление работы двусторонней демаркационной комиссии и усиление торгово-экономического сотрудничества на уровне регионов двух стран.

Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом. С рабочим визитом в ОАЭ 1−2 ноября находится и Порошенко. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.

Напомним, президент Беларуси отправился с визитом на Аравийский полуостров 25 октября.