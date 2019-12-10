«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты взаимодействия России и Беларуси на интеграционном направлении», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, как отмечает пресс-служба белорусского президента, стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере.
Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев договорились о продолжении контактов, «чтобы до нового года сверить часы по соответствующей проблематике».
«Возможно, еще придется и после 20-го с Путиным встретиться»
Сегодня на встрече с новым главой администрации Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой Лукашенко упомянул состоявшийся ранее разговор.
«Более того — мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что кроме всего прочего где-то в предновогодние дни (не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти) мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся», — заявил белорусский президент.
По словам Лукашенко, Медведев с удовольствием согласился на встречу. «Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться. Возможно, еще придется после 20-го (декабря. — Прим.) встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над i по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик», — добавил президент.
Лукашенко и Медведев договорились "сверить интеграционные часы". Медведев готов приехать в Минск
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