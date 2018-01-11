Лукашенко: граница с РФ приобрела негласный статус "самой странной в Европе"

Лукашенко отметил, что рациональные и вполне объяснимые действия Беларуси в части либерализации визового режима для иностранцев вызывают настороженность партнера по Союзному государству.

«С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, «самой странной границы в Европе». С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем — на авиа- и железнодорожном», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Белорусский президент обратил внимание, что правительству, Министерству иностранных дел и другим заинтересованным ведомствам необходимо решать этот вопрос, не спихивая на главу государства. «Это не нормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо», — сказал он.

Российская сторона исходит из соображений безопасности, однако Лукашенко не знает, о чем идет речь.

«Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Кто не находится, имеет право въехать, пока не попадет в эти списки. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница, не состоятельны», — заявил он.

Лукашенко указал на то, что между силовыми ведомствами Беларуси и России налажено конструктивное и системное сотрудничество, они проводят сотни серьезных и эффективных совместных операций.

«Но надо понимать и то, что, если Россия поднимает этот вопрос, значит, определенные опасения существуют. Надо с россиянами вести на сей счет диалог. Но закрываться друг от друга нельзя, это будет плохой пример. Ни белорусский народ, ни россияне это не поддержат и не оценят», — убежден президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что надо предметно обсудить, какие разногласия сохраняются с российской стороной и какие меры необходимо предпринять, чтобы их устранить.

«Параллельно надо решать и вопросы реадмиссии, ведь нелегалы едут к нам в основном через Россию — об этом свидетельствует статистика, — констатировал Лукашенко. — Эти вопросы надо решать конструктивно, за столом переговоров. В течение 2018 года все вопросы надо снять. И жить нам достойно, показывая пример всем в мире, как могут жить дружественные народы и государства».

в феврале прошлого года стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону. С 15 мая все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы, а у их пассажиров проверяли документы. Белорусы стали жаловаться на то, что теперь прохождение паспортного контроля занимает больше времени. В госкомпании «Белавиа» сообщали, что решение российской стороны может повлиять на транзит через Минск. Несмотря на это, никаких ответных мер Минск не предпринял.

20 октября первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что весной 2018 года на границе России с Беларусью могут быть установлены временные пограничные посты. Появление погранпостов представитель российского ведомства объяснил беспокойством российских властей по поводу открытости границы, в условиях когда власти Беларуси в начале 2017 года установили безвизовый режим сроком на 5 дней для граждан 80 стран мира.

В ноябре 2017 года глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Беларусь и Россия рассчитывают до конца 2017 года подписать соглашение о взаимном признании виз.