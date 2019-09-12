Об этом он заявил во время церемонии вручения зарубежными дипломатами верительных грамот, обращаясь к послу РФ Дмитрию Мезенцеву.
Глава государства напомнил, что Россия для Беларуси основной стратегический партнер и союзник, а отношения между народами связаны "узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, нашей общей историей".
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне проливали эту кровь, чтобы на земле было мирно.
"Не мы начинали эти войны. Но мы всегда (господь помогал этому) выходили победителями. Мы это помним. Мы всегда там были вместе, поэтому побеждали", — подчеркнул президент.
Он также напомнил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным в канун 20-летия подписания Договора о создании союза Беларуси и России принять "конкретные решения по дальнейшей стратегии развития нашей интеграции".
Лукашенко, говоря о России, вспомнил кровавые страницы истории
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