Он считает, что, критикуя антироссийские санкции, Москва использует аналогичные методы в отношениях со своими ближайшими союзниками.

Александр Лукашенко заметил, что в последнее время ежедневно слышит и читает информацию о том, что "наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси".

"Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников", — подчеркнул глава государства.

По его информации, каждый день российская сторона зажигает красный свет на пути белорусской продукции то одного, то другого предприятия.

Он недвусмысленно высказал угрозу российской стороне, что может временно закрыть нефтепровод, который идет по территории Беларуси, вспомнив ситуацию, которая сложилась год-полтора назад.

"Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть", — наполнил Лукашенко.

Президент заметил, что этот вопрос не исчез с повестки дня и дал распоряжение заместителю премьер-министра Игорю Ляшенко:

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки".