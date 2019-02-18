Лукашенко: если ЕС имеет вопросы к Беларуси — говорите открыто

Однако, подчеркнул глава государства, они «не носят хронического характера, они подлежат разрешению».

Глава государства отметил, что в последнее время стороны значительно продвинулись в развитии отношений, в том числе в торгово-экономической сфере.

Лукашенко сообщил, что Беларусь диверсифицирует свою внешнюю торговлю: «Мы бы хотели иметь с Европейским союзом торговли примерно 30-35% от всего объема внешней торговли. 30% у нас останется на Россию и 30% — на остальные страны нашей планеты»

По его словам, это позволит стране «спокойно чувствовать себя в сфере производства и реализации товаров».

Лукашенко добавил, что в Беларуси потребляется только половина производимой продукции, остальное идет на экспорт. «Это говорит о том, что внешняя торговля имеет большое значение, играет большую роль, особенно в формировании бюджета страны и притока валюты», — отметил он.

«Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, есть какие-то озабоченности в Европейском союзе в отношении Беларуси, я жду откровенного разговора и готов ответить на все эти вопросы и озабоченности, а если нужно, и принять соответствующие решения», — добавил Лукашенко.

«Я хочу вас заверить, что Беларусь в отношении к своим соседям всегда придерживается очень взвешенной и аккуратной политики. Мы считаем, что соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, и за белорусское направление (почти полторы тысячи километров) вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что отношения между Беларусью и Евросоюзом во всех сферах базируются на определенных принципах и развиваются по определенным направлениям.

«Развитию этих направлений служат программы, которые мы с вами принимаем, и проекты, которые реализуем. В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов со стороны Европейского союза. Естественно, что они носят взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении», — подчеркнул официальный лидер.

В свою очередь Гюнтер Эттингер отметил, что с удовольствием посещает Беларусь: «Я вспоминаю, как пять лет назад уже имел возможность посетить Минск для участия в большой конференции по линии Евразийского экономического союза. Но первое мое впечатление о Беларуси восходит еще к 1960-м годам, когда мама заставляла меня заниматься на фортепиано с белорусской преподавательницей в течение восьми лет. Я бы с большим удовольствием играл в футбол, но мне приходилось заниматься этим».

Как сообщалось, Эттингер посещает Беларусь 17-18 февраля. Запланированы переговоры с премьер-министром Сергеем Румасом, министром финансов Максимом Ермоловичем, заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко. Еврокомиссар также встретится с представителями гражданского общества и участниками программы профессиональных обменов MOST.

Последний раз Эттингер посетил Беларусь в августе 2014 года, когда в Минске проходили переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины с участием президентов Беларуси, Казахстана, России, Украины и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Тогда Эттингер занимал должность еврокомиссара по энергетике.