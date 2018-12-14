"У нас две базы российских (военных объекта - ИФ), ноль рублей, ноль копеек нам платят. Их срок (аренды) заканчивается. Договариваемся, я даже вопрос не ставлю об оплате, - заявил президент Беларуси. - Как-то даже неудобно у россиян просить деньги за эти базы, они общую функцию выполняют. Это для ядерных сил".

Два объекта, о которых идет речь, - это 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

"Вилейка" действует с 1964 года: она обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, которые находятся в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также станция занимается радиотехнической разведкой и радиоэлектронной борьбой.

РЛС "Волга" входит в структуру Космических войск России. Она была создана в 1980-х годах и является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты в полёте, а также космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Лукашенко еще раз подчеркнул, что кроме этих двух объектов Беларуси "никакие новые базы не нужны". Но при этом снова подтвердил, что Беларусь заинтересована в размещении на своих базах российских военных самолетов и в использовании российской авиации для защиты территории Беларуси.

"У нас 3-4 базы ВВС, давайте 10-20-30 самолетов, сажайте, пользуйтесь", - сказал он.

Также Лукашенко сообщил, что предлагал России заключить договор о ядерном прикрытии Беларуси, но идея не была реализована. "Вы думаете, Россия согласилась на заключение такого договора? Вот такой союз", - отметил он.