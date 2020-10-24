"Лукашенко должен объявить об уходе". Антураж народного ультиматума

Из всех ответов на вопрос, что будет в случае невыполнения ультиматума и как развернутся события в Беларуси, наиболее адекватным представляется следующий - шарлатаном будет любой, кто скажет, что знает.

Готовы ли бастовать работники государственных заводов и госпредприятий?

В субботу, 23 октября, опубликованы результаты Народного опроса, проведенного 21-22 октября посредством viber-бота. Опрошено 5 484 человека, из них 44% женщины, 56% - мужчины.

Среди опрошенных работников государственных заводов – 6%, других государственных организаций – 16%, частных предприятий – 78%.

За забастовку высказались 88% опрошенных, работающих на государственных заводах и предприятиях (всего в этой группе опрошено 1208 человек). Из них 31 % респондентов, отвечая на вопрос, сколько человек должно не выйти на работу, чтобы вы к ним присоединились, выбрали вариант ответа «хотя бы четверть коллектива».

15% готовы бастовать при условии, если выйдут «все или почти все».

Вариант «буду бастовать даже один» выбрали 10 % опрошенных. Не буду бастовать в любом случае – 12 %.

Гораздо больший энтузиазм респонденты выказали в случае итальянской забастовки. Ее готовыподдержать 91%, за вариант «буду бастовать даже один» высказались 36%.

За вариант «саботаж» - 76% опрошенных, 20% - за саботаж при условии поддержки «хотя бы четвертью коллектива».

На вопрос, как долго вы готовы вообще не ходить на работу, 39% выбрали вариант «сколько понадобится», участвовать в итальянской забастовке «сколько понадобиться» - 68% респондентов.

Разумеется, можно спорить по поводу репрезентативности опросов посредством viber-бота. Кроме того, сами социологи призывают относиться к результатам любых соцопросов критично и учитывать влияние на респондентов многих факторов.

На настроение протестующих влияют власти, неустанно подогревая протест словами и делами

Белорусы верят в нынешнее руководство страны, способное наделать еще столько ошибок, что желания протестовать не убудет. Таков лейтмотив комментариев в соцсетях и мессенджерах по поводу происходящего в стране накануне истечения срока ультиматума Тихановской.

До сих пор власти не сделали ни единого шага в сторону публичного признания причин протестов – фальсификации выборов и полного игнорирования законов, вследствие чего продолжается немыслимое для европейской страны в начале 21 века физическое и психологическое насилие. А также отказ признать и расследовать факты насилия.

До сих пор не возбуждено ни одно уголовное дело. Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой сообщить о предпринятых действиях и назвать персональный состав межведомственной комиссии по расследованию пыток. В ответе сообщается, что «интересующие Вас сведения, образующие внутреннюю переписку компетентных госорганов, не могут быть предоставлены, поскольку отсутствует информация о том, что они непосредственно связаны с защитой Ваших прав и законных интересов».

Заявленная цель межведомственной комиссии - координация и сопровождение работы по изучению обстоятельств, изложенных в заявленияхпотерпевших. Но никаких ответов ни сами потерпевшие, ни их адвокаты до сих пор не получили. Прокуратура Минска также отказалась рассказать о результатах своей работы по сообщениям о фактах массовых пыток в отделениях милиции и Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, сославшись на то, что эти сведения являются «служебной информацией ограниченного распространения».

Для документирования фактов насилия заработал проект "23.34". Часть уже обработанной информации о пытках представлена здесь.

Между тем, в Беларуси продолжаются задержания, конвейерные суды, в ходе которых адвокаты не всегда имеют возможность выступить, а видео-свидетельства, противоречащие написанному в протоколах о задержании, не рассматриваются.

ГосСМИ продолжают показывать сюжеты, цель которых представить протестующих бандитами, людьми с криминальным прошлым, или на крайний случай случайными, якобы соблазненными деньгами или согласившихся протестовать «по глупости». Более того, арестованных просятраскаивается на камеру, и часто одни и те же сюжеты показывают по всем государственным телеканалам и многократно.

Телезрителя бомбят якобы документальными фильмами, в которых смешаны все протесты мира. Например, пропагандисты поностью игнорируют тот факт, что причины армяно-азербайджанского конфликта уходят корнями в глубокое прошлое, зато обращают внимание на то, что недавняя армянская революция произошла из-за того, что в этой стране «работали иностранные фонды».

В реальности же – и это факт - в тюрьмах сегодня оказываются поэты, философы, музыканты, врачи, ученые, айтишники, спортсмены, словом представители всех профессий разных возрастов. И у всех из них есть сочувствующие - друзья, родственники, коллеги и новые друзья, появившиеся уже во время протестов, благодаря солидарным действиям и постоянно возникающим инициативам в городских дворах и на уровне профессиональных и иных сообществ.

Это далеко не все обстоятельства, подогревающие протесты и сегодня. И уж точно не снижает накал страстей попытка спустить на тормозах протест, предложив обсуждать поправки в Конституцию или предлагаемые госпропагандой конспирологическиеверсии о происхождении белорусского политического кризиса.

Методички российских пропагандистов с опытом ведения информационной войны против Украины в Беларуси могут повилять разве что на тех, кто смотрит исключительно телевизор. Среди протестующих таких точно нет. Да и вообще в Беларуси вряд ли сегодня таких людей много.

Очевидно, что российские пропагандисты помогают белорусским коллегам распространять сюжеты о сценариях протестов, якобы написанных за рубежом, иностранных подстрекателях, координаторов и засланных оттуда (или там подготовленных) радикалах.

Свою лепту вносят и высокие российские чиновники, в частности глава МИД РФ Сергей Лавров. А также глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. 29 сентября он заявил, что ситуацию в Беларуси раскачивают ЦРУ, Пентагон и Госдеп. 22 октября он повторил почти то же самое, посетив Минск с внезапным визитом, ставшим поводом для наблюдателей утверждать, что на Лукашенко давит Кремль, желающий поскорее избавиться от своего белорусского визави, но только не под давлением улицы.

После встречи с Лукашенко Нарышкин повторил то, на чем очевидно настаивает Кремль, - мол, спасет Беларусь Конституционная реформа.

Но настаивать на проведении Конституционной реформы сейчас - это тоже один из факторов, подогревающих протест. И это стало тем более очевидно, после заявления Лукашенко о том, что поправки утвердит Всебелорусское народное собрание (по форме и содержанию напоминающее съезды КПСС с выдвижением делегатов от трудовых коллективов). Напоминание из Кремля о том, что нужен диалог с обществом, а не с теми, с кем Лукашенко удобно обсуждать варианты продления своего президентства, в Минске тоже продолжают игнорировать.

Белорусские власти продолжают делать ошибки, оправдывая надежды протестующих на появление новых поводов для протеста или сохранения уже существующих.

Про поддержку Лукашенко и причины отмены мегамитинга, назначенного на один день с протестным маршем в столице 25 октября. Он же лутинг, он же ябатинг

Мегаминг – потому что чиновники сказали, что на него собирается приехать больше 300 000 белорусов со всей страны. Два других определения – из местного слэнга. Лутинг - производное от аналогичных мероприятий в поддержку Путина. Ябатькинг – от лозунга «Я батька!», придуманного уже после выборов и вряд ли белорусскими пропагандистами.

Есть основания полагать, что отмена митинга в поддержку Лукашенко свидетельствует, что более-менее твердо опираться он может сегодня разве что на силовиков и чиновников - либо находящихся в плену созданной пропагандой картины миры, либо опасающихся потерять работу, либо опасающихся люстрации поле смены власти. Логичным аргументом также представляется аргумент-вопрос – стал бы Лукашенко проводить тайную инаугурацию, если бы смогли обеспечить приезд в столицу более 300 000-толпы, для которой это был бы праздник?

Митинг, о котором поползли слухи еще 20 октября, внезапно отменили утром 23.

Предполагалось, что поддержать Лукашенко приедут со всех концов Беларуси, заказаны были уже автобусы и целые поезда из регионов. Редакции белорусских СМИ получали сообщения об этом несколько дней.

В четверг в Минске уже собирали трибуны и сцены. А в пятницу все разобрали. Лукашенко долго объяснял журналистам причины своего решения все отменить. Но есть основания полагать, что вряд ли ему все поверили.

Об этом, в частности, свидетельствуют результаты анонимного опроса 24 октября в телеграмм-каналебелорусской службы «Радио Свобода» таковы. На вопрос о причинах отмены митинга, вариант ответа «из-за коронавируса» выбрал– 1% опрошенных, 47% - «не смогли собрать достаточное количество участников», 50% - «побоялись, что провластный митинг может превратиться в протест», 2% - «из-за опасности теракта, о чем накануне говорили Лукашенко и глава правительства Роман Головченко». К моменту написания этого текста в опросе поучаствовали 11 546 человек.

Разумеется, есть основания полагать, что аудитория этого телеграмм канала не отражает мнение всех белорусов о готовности поддержать Лукашенко, пожертвовав своим выходным днем. Но, скорее всего, отражает представление тех, кто внимательно следит за реальными новостями, а не пропагандистскими сюжетами государственных белорусских СМИ.

«Мы выиграем, если удержим себя в руках»

Переговоры о новых выборах должны начаться в 2020-м году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца 2020 года, заявила Светлана Тихановская на встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дании 23 октября, сообщила пресс-служба Тихановской.

Чтобы добиться воплощения в жизнь такого плана сотни белорусов обращаются сегодня в соцсетях к своим единомышленникам выходить на исключительно мирные протесты и отказаться от насилия. Призывы мирными способами добиваться указанных в ультиматуме целей записывают сотни представителей самых разных профессиональных сообществ – врачи, сотрудники Академии Наук, преподаватели и студенты вузов, спортсмены, деятели культуры, дипломаты и силовики, уволенные или ушедшие со своих постов из-за несовместимости своих политических взглядов с требованиями государственных идеологов.

Народный ультиматум выражает волю людей, которые хотят перемен, и решение о нем появилось, в частности, в результате бесед с бастующими, так в интервью Delfi советник Светланы Тихановской Александр Добровольский прокомментировал идею и логику появления этой инициативы:

«Нам говорят, что уже невозможно выдерживать это издевательство, когда на тебя нападают с дубинками люди без формы, как бандиты, ничего не спрашивая, не представляясь, они просто бьют. Нам говорят, что уже хочется дать сдачи, отбиваться от этих бандитов. И мы понимаем, что если все так продолжится еще какое-то время, то вполне может быть ответное насилие, и дальше эскалация насилия, что очень вредно для Беларуси.

Нам не нужно это в политической истории – чтобы насилие считалось приемлемым. Пока насилие идет только с одной стороны - со стороны тех, кто потерял доверие и уважение народа, но хочет при этом остаться у власти. Мы не хотим насилия с нашей стороны.

Мы постараемся, чтобы и после дедлайна насилия не было. Понятно, что если ты безоружный борешься с вооруженными людьми, ты проиграешь, и наше общество проиграет, и страна проиграет.

Мы выиграем, если удержим себя в руках. Это основная идея и Светланы Тихановской, и тех людей, которые работают для того, чтобы произошли перемены. Мы действуем мирно и требуем, чтобы к народу относились соответственно».