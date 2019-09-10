Президент Беларуси заявил, что Беларусь готова и через два года вновь принять этот турнир и провести его еще на более высоком уровне.
С таким предложением Лукашенко обратился к руководителю Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяну Коу и президенту Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свену Арне Хансену.
Свое предложение глава государства пояснил тем, что по правилам следующая матчевая встреча Европа — США должна пройти на американском континенте. Однако в том же 2021 году США будут принимать чемпионат мира по легкой атлетике. В этой связи проведение матчевой встречи в США невозможно, и состязание вновь пройдет в Европе.
Лукашенко предложил не искать другие варианты, а вновь провести встречу сильнейших легкоатлетов двух континентов в Минске. "Через два года Минск станет столицей США. Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США же должны проводить этот матч", — сказал президент Беларуси
Он высказал уверенность, что Дональд Трамп, который к тому времени переизберется на президентский пост, поддержит его инициативу.
"С Дональдом Трампом мы договоримся, в 2021 году он победит на выборах и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, в столице очередных легкоатлетических игр, матча века", — добавил глава государства.
На церемонии открытия соревнования Лукашенко присутствует со своими сыновьями Виктором и Николаем.
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